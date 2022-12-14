Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Denizli-Manisa Karayolu Bölmekaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.Ö. idaresindeki 26 SP 659 plakalı otomobili ile Manisa ili istikametine seyir halinde iken M.K.'nin kullanmakta olduğu 04 AAH 787 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Buldan itfaiye ekibi sevk edildi.

İbrahim Acıkara

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