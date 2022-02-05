Otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D. adlı bir kişinin il dışından İzmir'e çok miktarda silah getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. D.D.'nin kullandığı aracı belirleyerek takibe alan ekipler, dün İzmir'e gelen aracı Akalan Kavşağı yakınlarında durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, otomobilin kapısının iç bölmelerine gizlenmiş vaziyette seri atış özelliğine sahip 28 adet tabanca ele geçirdi. D.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi