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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi çevre yolu viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Sekmen idaresindeki 34 DTP 232 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Muzaffer Aslan yönetimindeki 55 AGH 129 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Sebahattin Topaloğlu yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası 34 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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