Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 8 yaralı

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu SAGİMAD kavşağında saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaya'nın kullandığı 55 RZ 128 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sinan Şeref idaresindeki 34 DY 8340 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Kaya ile Vural Şeref, Funda Odabaşı, Mahmut Sinan Odabaşı, Ömer Osman Odabaşı, Şükriye Kaya, Celal Kaya ve Gönül Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Sinan Şeref, "Kırmızı ışıkta durdum. Arkadan geldi, güm diye vurdu. Kıyamet koptu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

