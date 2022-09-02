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Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki 34 EAA 175 plakalı Nissan marka otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül
 

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