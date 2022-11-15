Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de 10 metrelik köprüden dde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çamardı ilçesi Atasan mevkiinde Sıtkı G. yönetimindeki 51 KK 363 plakalı otomobil; M.T.'nin kullandığı 06 CDU 379 plakalı otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metrelik köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sıtkı G., Z.M. ve B.G ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Sıtkı G. hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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