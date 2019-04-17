Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. T.K. yönetimindeki 06 GUY 75 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü kenarındaki demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 3 metreden aşağı düştü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı

