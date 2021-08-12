Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye köprüsünde meydana geldi. Niksar'dan Tokat'a seyir halinde olan Burak O. (23) idaresindeki 60 BN 888 plakalı Renault marka otomobilin camları buğulandı. İddiaya göre sürücü otomobilin klimayı açarak buğulanmayı önlemek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprü korkuluklarına adeta ok gibi saplanan otomobil, Kelkit Çayı'na uçmaktan son anda kurtulurken facianın eşiğinden dönüldü. Çarpmanın etkisi ile köprünün korkuluğu otomobilin sağ tarafından girerek arka koltuğundan çıktı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Ö.O (23), K.K (23) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Sedat Özata

