Otomobil kullanırken karısıyla tartışınca ağaca çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Ç. (26) dini nikahlı eşi Selin İ. (27) ve 3 yaşındaki oğlu Yamaç Ç.'yi alarak otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada, karı-koca tartışmaya başladı. Bir süre sonra da tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazadan sonra Selin İ., kocasına saldırıp onu darp etti. Doğan Ç. ise otomobilde bulunan çocuğunu alarak dışarı çıktı.

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın ve oğlunun bacağının kırık olduğu, kocasının ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.

Bu arada, olayı gören tekel büfe sahibi Halil Kocaman, karı-kocanın otomobilin içinde kavga ederek geldiklerini daha sonra da kocanın ağaca çarptığını belirterek, “Kazadan sonra da kadın kocasına saldırıp onu darp etti. Sonra koca çocuğunu da alıp otomobilden çıktı. İlginç bir kazaydı. Kaza olduktan sonra bile kavgaya devam ettiler” dedi.



Neriman Çelebi - Serkan Çetinkaya

