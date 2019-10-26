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Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin kulübeye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil yoğun yağışın etkisiyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kulübeye çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu Ülbiye Bayrak(46) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Güdek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay
 

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