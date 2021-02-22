Otomobil lastiğinden bir kilo kokain çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa ve çevre ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. isimli şahısları yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Şahısların kullandığı ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 1 kilogram kokain, 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Araba lastiğinden kokain çıktı

Polisin şüphelenip durdurduğu şüpheli şahısların kullandığı otomobil narkotik polisleri ve köpekler eşliğinde didik didik arandı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine yakalanan otomobilin üzerinde takılı lastiği çıkarıp bıçakla yaran ekipler lastiğin içini çıkardıklarında jantla lastik arasına gizlenmiş siyah poşete sarılı 1 kilogram kokain maddesini ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan K.A., R.K., K.D. ve O.F. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.K. isimli şahıs hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Süleyman Aydın

