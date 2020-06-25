İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı
Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Nurullah Uğur, bisikletine otomobil lastiği taktı. Uğur'un bisikletini gören çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kızıltepe'de yaşayan Nurullah Uğur, bisikletinin sık sık patlayan arka lastiğine çözüm bulmak için çeşitli arayışlara girdi. İnternetten öğrendiği bilgilerle harekete geçen Uğur, bisikletinin arka tarafına otomobil lastiği yerleştirdi. Bunun sayesinde düşmekten de kurtulan Uğur, Kızıltepe'nin cadde ve sokaklarında şaşkın bakışlar arasında gezmeye başladı. Bisikleti gören vatandaşlar hayretler içerisinde kalarak bu ilginç bisikletin fotoğrafını da çekmeyi ihmal etmiyor.

"İnsanların ilgisini çekti"

Bisikleti sürerken az da olsa zorlandığını anlatan Uğur, vatandaşların ilgisinden de memnun olduğunu kaydetti. Uğur, "Ben bu bisikleti bir sayfa da gördüm ve ilgimi çekti. İlk önce kendi bisikletimi parçalayıp teker bulup ona göre ayarladım. Arkası araba önü bisiklet oldu. Düşme tehlikesi hiç yok. Güzel sürülüyor, insanların baya bir ilgisini çekti. Bisikletin üstüne binip fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Selman Güneş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.