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Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyip çalan hırsızlar kamerada

Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyip çalan hırsızlar kamerada
Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyip çalan hırsızlar kamerada

Ankara’da motosikletli iki hırsız kapalı dükkan önünde duran otomobil lastiklerini çalarak kayıplara karıştı. Çaldığı lastiği kıyafet gibi üzerine giyen hırsızların o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyip çalan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Yenimahalle ilçesi 1468. Caddesindeki bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı dükkanın önüne yanaşan iki motosikletli raflarda duran eski lastikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan birinin çaldığı lastiği kıyafet gibi üzerine giydiği anlar ise dikkat çekti. Durumu öğrendiklerini şaşırdıklarını belirten işletme sahipleri ise şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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