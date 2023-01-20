Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyip çalan hırsızlar kamerada

Olay, Yenimahalle ilçesi 1468. Caddesindeki bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı dükkanın önüne yanaşan iki motosikletli raflarda duran eski lastikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan birinin çaldığı lastiği kıyafet gibi üzerine giydiği anlar ise dikkat çekti. Durumu öğrendiklerini şaşırdıklarını belirten işletme sahipleri ise şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

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