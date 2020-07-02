Otomobil minibüse arkadan çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 38 LC 932 plakalı Renoult marka otomobil, 38 EV 028 plakalı Ford marka minibüse arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut