İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Otomobil minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde dönüş yapan minibüse, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki güzergahında ilerleyen H.A. (26) idaresindeki 22 M 4041 plakalı şehir içi minibüsü, kavşak noktasından Fehmi Kubilay Caddesi'ne doğru dönüş yaptı. Manevra yapan ve içinde yolcularını taşıyan minibüse, aynı yönde arkasından ilerleyen A.G. (20) yönetimindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil yan tarafından çarptı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otomobil sürücüsünün cadde üzerinde çok hızlı ilerlediği iddia edildi.

Kaza anları ise bölgedeki bir büfenin güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, polis ve belediye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada iki tarafın şoförleri ile birlikte yolcu minibüsü içinde yolcu olan İ.K. (20), E.Ö. (18) ve B.E. (18) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Emre Akarca

İLGİLİ HABER
Önce kaldırımda yürüyen yayaya, sonra cami duvarına çarptı Önce kaldırımda yürüyen yayaya, sonra cami duvarına çarptı
İLGİLİ HABER
İki kişiye çarpıp kaçan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi İki kişiye çarpıp kaçan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi
İLGİLİ HABER
Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.