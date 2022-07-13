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Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Bayram Salik (34) yönetimindeki 44 AL 943 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yöne ilerleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Salik olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. (54) ise yaralandı.

Yaralı E.T. kaza sonrası getirildiği Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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