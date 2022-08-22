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Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı
Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ’da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 çocuk yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Karanfil 4. Sokak ile Yayla Sokak ayrımında meydana geldi. Karanfil 4. Sokak'tan Güngören Caddesi istikametine seyreden 16 yaşındaki sürücü E.A.Ç. idaresindeki motosiklet ile Yayla Sokak'tan Ormancı Sokak istikametine seyreden otomobil çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı N.Ö. yaralandı. Yaralı iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü E.A.Ç.'nin sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Hüseyin Tayyar

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