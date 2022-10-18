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Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki iki kardeş yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Bey Caddesi istikametinden Hastane Caddesi istikametine giden C.D. yönetimindeki 22 ABU 818 plakalı motosiklet, Anıl Sokak ile İlyas Bey Caddesi'nin kesiştiği noktada, Anık Sokak'tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü istikametine giden U.M. yönetimindeki 22 RR 936 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kardeş yaralandı.

Emre Akarca

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