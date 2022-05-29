Otomobil önce ağaca, sonra park halindeki araca çarparak durabildi

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kent merkezi Hami Efendi Caddesi üzerinde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı

. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve AraştırmaHastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Selami Deniz

