İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı
Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarpan otomobil, 5 metre sürüklendikten sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolununun 65. kilometresi Sandıklı ilçesi Kaplıca kavşağında meydana geldi. Betül A.'nın kullandığı 26 UE 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklenip Hatice Kara Çelik'in kullandığı 64 FH 601 plakalı araca çaptı.

Kazada sürücü Betül A. ile yanında bulunan Melisa Dilruba T. yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ali Bayar
 

İLGİLİ HABER
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
İLGİLİ HABER
Tem otoyolunda feci kaza, 8 yaralı Tem otoyolunda feci kaza, 8 yaralı
İLGİLİ HABER
Şişlide zincirleme kaza, 7 araç birbirine girdi Şişli'de zincirleme kaza, 7 araç birbirine girdi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.