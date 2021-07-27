Otomobil önce direğe sonra yaya çarptı; 1 ölü

Kaza, Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil D. idaresindeki 09 PM 630 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe ardından yaya olarak ilerleyen 72 yaşındaki Kezban Öğmen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kezban Öğmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardında yaşlı kadının cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Halil D. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruştura başlatıldı.



Eren Elyesa Polat

