Otomobil otoyolda makaslayan tıra ok gibi saplandı: 4 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Yalnız idaresindeki 50 ACC 808 plakalı tır, sis nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, otoyolda makasladı. Makaslayan tırı sis nedeniyle geç fark eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AAV 249 plakalı otomobil dorseye adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kaza neticesinde otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa taşıdı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan karayolları ekipleri, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Kara Yolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes Özkan

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