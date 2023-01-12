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Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesine seyir halinde olan Yaşar Ö. yönetimindeki 19 FA 994 plakalı otomobil Pazarbaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrol çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilal Arıcı

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