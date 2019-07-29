Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Cumali Damar idaresindeki 27 L 2876 plakalı otomobil, Ozan köyü girişinde sürücünün sara nöbeti geçirmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü Cumali Damar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kürşat Aktaş