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Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti
Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Ünsal (42) idaresindeki 71 ACR 279 plakalı otomobil, park halindeki 71 FE 042 plakalı tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından cenaze, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

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