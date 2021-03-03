Otomobil park halindeki tırın altına girdi!

Kaza, Koyun Baba Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. 19 AAJ 644 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında park halinde duran tomruk yüklü tırın 19 HG 353 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü tırın dorsesinin altına giren otomobilini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığı görülürken, bir müddet sonra kazayı görenler önce sağlık ekiplerini ardından emniyet güçlerine haber verdi.

İhbarın ardından itfaiye, kaza kırım ekibi ve polis olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarının ardından tutanak tuttu, yaralı olmadığını beyan eden sürücünün otomobili çekici yardımıyla tırın arkasından çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlkay Sever

