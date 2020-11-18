Otomobil pazarı Ekim ayında yüzde 7,1 daraldı

Avrupa Otomobil Pazarı 2020 Ekim ve Ocak-Ekim dönemi verilerine göre AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında Ekim ayında yüzde 7,1 daralma yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre otomobil pazarı 2020 Ekim ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı ve toplam 1 milyon 129 bin 223 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 215 bin 163 adetti. Raporda, otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 27,3 azaldı.

Otomobil pazarı Ocak-Ekim döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 27,3 azaldı ve toplam 9 milyon 696 bin 928 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 13 milyon 332 bin 560 adetti.

Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artış ve 465 bin 31 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,3 ile Letonya, yüzde 29,1 ile Slovakya, yüzde 25,4 ile Estonya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23,6 ile Norveç, yüzde 17,6 ile Romanya ve yüzde 12 ile İzlanda oldu.

Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 43,5 ile Hırvatistan, yüzde 37,1 ile Portekiz, yüzde 36,8 ile İspanya'da görüldü. On aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.