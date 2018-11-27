Otomobil refüjü aşarak 3 otomobile çarptı

Alınan bilgiye göre kaza, Prens Mikasa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olduğu belirlenen F.B.A. yönetimindeki 40 KK 666 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak refüjü aştı ve karşı şeritte park halindeki 40 KC 378, 40 DE 340 ve 06 EB 4006 plakalı otomobillere çarptı. Meydana gelen kazada otomobiller hurdaya dönerken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü F.B.A. ve yanındaki arkadaşı F.S. yaralandı.

Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kameraları kayıtlarında ise otomobilin hızla geldiği, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğini devirerek karşıya geçtiği ve park halindeki araçlara çarptığı görüldü.