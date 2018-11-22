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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı...

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı...
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı...

Denizli’nin Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine gitmekte olan Hasan Turan (68) idaresindeki 78 SH 404 plakalı otomobil, Özlüce Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri ters dönen otomobildeki sürücü Hasan Turan ile eşi Ayşe Turan'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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