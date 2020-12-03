Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya Karayolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Meşeli (51) idaresindeki 66 KN 417 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrilerek durabildi. Kazada sürücü Osman Meşeli olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Cevdet Meşeli (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Cevdet Meşeli ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Osman Meşeli'nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

