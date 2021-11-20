Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi Kurşunlu-Göldağı köyleri arasında seyir halinde bulunan Ömer Ç. (75) kullandığı 06 DJ 302 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Araç kaya parçasına çarparak durabildi. Kazada araç sürücü, araç içinde sıkışan Hatice Ö. (72), Döndü Ç. (83), Bedriye Ç. (57) yaralandı. Araç içinde sıkışan Hatice Ö., Bilecik AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahısların mantar toplamadan geldikleri öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arslan Altındiş - Nadir Korkmaz