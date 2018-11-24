Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza, Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. (24) yönetimindeki 44 AAR 693 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Helin Ede (19) ile sürücü M.K.'ye kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Helin Ede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Helin Ede'nin cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Hekimhan ilçesinin İğdir Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

