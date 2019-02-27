Otomobil seyir halindeyken alev aldı |Kocaeli haberleri

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Ç. idaresindeki 41 LF 184 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Faruk Ç. durdurduğu araçtan inerek panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sebebiyle D-100 karayolu İstanbul istikametinin bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yolun trafiğe kapatılan kısmı tekrar açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Taşören

