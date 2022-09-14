Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü

Kaza, dün gece 00.40 sıralarında Hasyurt Mahallesi Sahil Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ARS 491 plakalı otomobil, sürücüsü Ali Abacıoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Ali Abacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan Tamer Zengin ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammed Arıcan

