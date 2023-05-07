Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Fırat Özer (41) yönetimindeki 06 CVU 688 plakalı otomobil, yağışlı havanında etkisiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Fırat Özer ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Özer (61), Sedat Özer (15), İrem Kübra Özer (13) ile Satı Özer (34) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan İrem Kübra Özer Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, annesi Satı Özer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

A.Ahmet Erdoğan

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