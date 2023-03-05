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Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu

Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu
Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu

Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü, araçtan çıkan sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Sürücü otomobilden çıktı, ancak akıntıya kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Elif Ayşenur Bay
 

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