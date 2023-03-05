Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Sürücü otomobilden çıktı, ancak akıntıya kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Elif Ayşenur Bay



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