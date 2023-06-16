İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü ölümden döndü

Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü ölümden döndü
Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü ölümden döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçarken, otomobil sürücüsü çevredekilerin dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Çeştepe Mahallesi Küme Evleri mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 09 U 3500 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç yol kenarındaki telleri kırarak sulama kanalına uçtu. Suyla dolu kanala uçan aracı görenler yardıma koştu. Çevredekilerin dikkati sayesinde kanaldan çıkartılan sürücü ölümden dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak normale döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Murat Uçkaç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.