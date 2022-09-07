Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi

Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametinde Katır tepesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe isminin açıklanmasını istemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan köpeğin bacağı kırıldı. Yaralı köpeği bırakmayan otomobil sürücüsü, yoldan geçen çekici sürücüsü Hayrettin Demir'den yardım istedi. Çekiciye konan yaralı köpek, ilçede bulunan veterinere götürülerek tedavi ettirildi. Tedavi bitene kadar köpeğin başından ayrılmayan araç sürücüsü, tedavinin tamamlanmasının ardından bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyerek yoluna devam etti. Tedavisi tamamlanan köpek ise Kulu Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Ömer Keleş

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