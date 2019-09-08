İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Tadım köyü yolu 10‘uncu kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinikaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 17 yaşındaki Emir Yiğit Gökdere yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine, ağır yaralanan Gökdere ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Gökdere, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.  

Mehmet Hanifi Şahin 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.