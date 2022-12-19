Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine gelmekte olan sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yapan otomobil içerisinde sıkışan Fırat Yılmaz (22), Mustafa T. (28) ve Eslem Ç. (18) isimli üç genç çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan gençler ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selçuk Şavran - Asya Çelebi

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