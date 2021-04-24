İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya Ankara Karayolu TŞOF Kulu Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan F.Y. (33) idaresindeki 06 CDT 486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan M.Ö.Y. (38), D.Y. (15) ve Derin Yılmaz (8) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarında Derin Yılmaz, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.