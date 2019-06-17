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Otomobil takla attı: 2'si ağır, 6 yaralı

Otomobil takla attı: 2'si ağır, 6 yaralı
Otomobil takla attı: 2'si ağır, 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yunus Emre K. yönetiminde ki 19 EK 420 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Neşet K., Meral K., Muhammed Yusuf K., Efe K., Hacı Hakan K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Meral ve Muhammed Yusuf K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

SERKAN ŞANSEVER
 

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