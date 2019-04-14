Otomobil takla attı: 7 Yaralı

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Beşpınar Kavşağında meydana geldi. Uğur Çalışkan yönetimindeki 63 DU 030 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje savruldu.

Ters dönen otomobildeki yaralılar vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı. Kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada sürücü Uğur Çalışkan, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan ile Mehmet Sergen Yılmaz yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş