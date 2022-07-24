Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, Elazığ'dan Malatya'ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan E.Ü. yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

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