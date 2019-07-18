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Otomobil taşıyan çekici devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil taşıyan çekici devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil taşıyan çekici devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Göksun ilçesi Fındıklıkoyak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet D. idaresindeki 46 F 8051 plakalı çekici, üzerinde yüklü 46 F 5328 plakalı Cebrail K.'ye ait otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, Mehmet D., Cebrail K., ve Gürsel K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  

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