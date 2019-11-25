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Otomobil tel çitleri yıkıp bahçeye girdi

Otomobil tel çitleri yıkıp bahçeye girdi
Otomobil tel çitleri yıkıp bahçeye girdi

Denizli’de otomobil, bir binanın çevresindeki tel çitleri yıkıp bahçesine girdi. Kaza sonrası polis sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 212. Sokak'ta meydana geldi. Adnan E. idaresindeki 35 VD 019 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın tel çitlerini yıkarak bahçeye girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adnan E.'nin 148 promil alkollü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü karakola götürülürken, otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza esnasında bahçenin ve kaldırımın boş olması olası bir felaketin önüne geçti.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Semih Can Yılmaz - Osman Başpınar

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