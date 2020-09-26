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Otomobil ters döndü: 2 yaralı

Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi yakınlarında meydana geldi. 68 yaşındaki M.S. idaresindeki 58 ACC 017 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan N.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gemerek ilçe hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erhan Aksoy
 

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