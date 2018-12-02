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Otomobil ters şeritte park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Otomobil ters şeritte park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Otomobil ters şeritte park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da sürücünün hızlı gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, ters istikamette park halindeki nakliye kamyonetine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Şifahane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Gökhan E. (46) idaresindeki 68 BA 985 plakalı otomobil, kavşakta hızla geçen bir otomobile çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Otomobile çarpmadan kurtaran sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek ters yönde park halinde bulunan 68 AJ 372 plakalı nakliye kamyonetine çaptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayı anlatan sürücü Gökhan E., “Aşağıya doğru iniyordum. Yol benim olduğu halde göbekte beklemedi, çok yakın mesafeden geçti. Ben de frene basınca kontrolden çıktı ve toparlayamadım. Sol omzumda biraz ağrı var ama önemli değil herhalde” dedi.

Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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