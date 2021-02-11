Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Merzifon-Osmancık karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 GB 699 plakalı Adem Bakır yönetimindeki otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan 74 BU 916 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan sürücü Adem Bakır ve oğlu Mahmut Bakır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen kaza kırım ekibinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlkay Sever - İsmail Kabakdere

