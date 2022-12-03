Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik



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